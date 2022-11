A Ucrânia recebeu novos sistemas de defesa antiaérea dos Estados Unidos, Espanha e Noruega para contrariar o bombardeamento maciço de infraestruturas críticas pela Rússia, anunciou esta segunda-feira o ministro da Defesa ucraniano.

“Os sistemas de defesa aérea NASAMS e Aspide chegaram à Ucrânia! Estas armas irão fortalecer grandemente o exército ucraniano e tornar os nossos céus mais seguros”, disse Oleksiy Reznikov na rede social Twitter, citado pela agência noticiosa francesa AFP.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

