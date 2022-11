Existe a possibilidade de Lula da Silva vir a Portugal nos próximos dias, apurou o Observador junto à equipa de assessores de Lula Silva. A notícia foi avançada pela TV Globo, que indica que o recém eleito Presidente brasileiro se deslocará a Lisboa no fim de semana de 17 e 18 de novembro, após estar presente na cimeira do clima (COP27), que tem lugar no Egito, encontrando-se com Marcelo Rebelo de Sousa.

Já o Expresso, que também cita a assessoria de Lula da Silva, refere que existe uma “hipótese” de o novo Presidente do Brasil deslocar-se a Portugal já este fim de semana antes de partir para o Egito. Em Lisboa, o novo chefe de Estado vai reunir-se com o homólogo português e com António Costa.

A confirmar-se o cenário traçado pelo Expresso, esta seria a primeira viagem de Lula da Silva após ser eleito enquanto Presidente, sendo que uma das prioridades do seu mandato é relançar a imagem do Brasil no seio da comunidade internacional. “O mundo tem saudades do Brasil”, admitiu no discurso após a vitória no passado dia 30 de outubro.

O chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, nunca visitou Portugal durante os quatro anos de mandato. O atual Presidente chegou mesmo a cancelar um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, após este decidir encontrar-se com Lula da Silva.