Never Stop Pushing, a campanha da Salsa que celebra 15 anos de Push Up

Never stop pushing

Parece evidente que em qualquer lugar do planeta a forma como nos vestimos é crucial para o primeiro impacto que causamos nos outros. A verdade é que qualquer peça de roupa revela muito sobre a nossa personalidade. Não basta ser bonita. O conforto é uma característica fundamental para que nos sintamos confiantes a andar, a falar e até a gesticular. A Salsa conhece essa realidade como poucas marcas. E este ano, a celebração dos seus jeans é em grande: o icónico fit Push Up faz 15 anos e comemora o seu lançamento com uma campanha incrível. Sob o conceito Never Stop Pushing, a marca celebra todas as mulheres que lutam por direitos iguais e que trabalham para uma sociedade sem desigualdades. No fundo, por todas aquelas que continuam a dar um push nas suas próprias vidas e comunidades onde se inserem. Mas a campanha de celebração dos 15 anos de Push Up é mais do que dar voz somente às mulheres. Hugo Martins, Diretor Executivo da Salsa, explica que esta campanha existe porque “acreditamos que devemos seguir os nossos ideais e sonhos em prol de um bem comum, e esse papel cabe tanto a mulheres como homens”, pois só atingiremos o nosso propósito se o esforço for partilhado por todos.

Luís Carvalho cria coleção cápsula inovadora

Prova disso é a escolha de Luís Carvalho para criar uma coleção cápsula para o lançamento desta campanha. O designer português, que começou a sua carreira na Salsa a desenhar jeans de mulher, teve a ousadia de correr atrás do seu sonho. “O empoderamento das mulheres também passa por homens como ele, que se inspiram nas mulheres, na sua força interior e na dinâmica da mudança que elas transmitem ao mundo, para criar e fazê-las sentir mais bonitas, confortáveis e confiantes”, salienta Hugo Martins. Neste tão esperado aniversário, além dos cinco jeans, Destiny – push up de cintura alta – desenvolvidos por Luís Carvalho, existem ainda os Wonder, com uma cintura média; e os Mystery, de cintura média com o mais forte dos efeitos Push Up, devido às suas almofadas interiores. Toda a coleção foi trabalhada de forma exclusiva.