Podia ter sido mais histórico se o Sporting tivesse assegurado também a passagem, não deixou de ser uma campanha histórica para as equipas nacionais com a qualificação de Benfica e FC Porto como primeiros classificados na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ao contrário do que aconteceu na última temporada, em que Benfica e Sporting chegaram aos oitavos como segundos classificados, e como já não acontecia desde 2018/19, quando o FC Porto terminou o seu grupo na liderança, Portugal tinha duas equipas como cabeças de série no sorteio para os oitavos – com o benefício teórico que isso poderia trazer.

Até a nível de leque de opções as escolhas não eram muitas entre quatro blocos: os alemães (B. Dortmund, RB Leipzig e Eintracht Frankfurt), os italianos (AC Milan e Inter), o Liverpool que acarretava uma maior probabilidade por não poder defrontar quatro das oito equipas no pote A (Nápoles, Manchester City, Tottenham e Chelsea) e os adversários nos grupos do seu rival nacional (Club Brugge e PSG). No final, as sortes foram diferentes ainda que sem as “grandes favas” à mistura: os encarnados vão defrontar o Club Brugge de Roman Yaremchuk que goleou e foi goleado nos grupos pelo FC Porto, ao passo que os azuis e brancos terão pela frente o Inter, antiga equipa de Sérgio Conceição no início do século.

RB Leipzig-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

AC Milan-Tottenham

Eintracht Frankfurt-Nápoles

B. Dortmund-Chelsea

Inter-FC Porto

PSG-Bayern

Cabeças de série: Nápoles (Itália), FC Porto (Portugal), Bayern (Alemanha), Tottenham (Inglaterra), Chelsea (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Manchester City (Inglaterra) e Benfica (Portugal)

A classificação final dos oito grupos da Liga dos Campeões foi a seguinte: