Depois de um debate no Parlamento e outro na comissão de Economia e Obras Públicas, os dois sem respostas concretas, os partidos à direita voltaram a pressionar o ministro das Infraestruturas para dar informação sobre a privatização da TAP. Um processo cujo lançamento o primeiro-ministro sinalizou que seria feito nos próximos 12 meses (já passou mais de um mês destas declarações de António Costa), mas sobre o qual Pedro Nuno Santos nada quer dizer porque, insiste, “não há nada para dizer”. Não obstante ter reafirmado que nunca foi intenção do Governo manter a empresa 100% pública.

Depois de saudar o líder do PSD, Luís Montenegro por ter dado um primeiro passo ao afirmar na sexta-feira que o partido considerava ajudar a TAP em 2020 durante o pico da pandemia, mas que o faria de outra forma. “Falta dar o segundo passo” que era dizer qual era a forma para “ganharem credibilidade junto do povo português”. É um desafio repetido ao PSD. “Não é só o Governo que tem de dizer, o PSD também”.

A fórmula foi também usada para responder às questões colocadas pelo Chega que, numa pergunta de André Ventura onde invoca um título do El Pais, junta a privatização e os cancelamentos de voos para o Natal e final do ano (por causa dos pedidos de assistência à família dos tripulantes). Isto para concluir que a intervenção do Governo na TAP está a ser um fracasso.

“O Chega é isto. É uma salada russa que mistura tudo e tenta agradar a toda a gente”. E põe em causa a posição do partido sobre a TAP. “Defende a intervenção, mas não quer gastar dinheiro. Não quer privatizar a TAP, mas quer saber quanto o Estado vai perder. Tem de decidir o que quer…”

O tema da privatização foi o arranque da intervenção da Iniciativa Liberal. Carlos Guimarães Pinto colocou as perguntas diretas.

Vai vender fazer a privatização em 2023 e vender mais de 50% do capital? “Não está definido”.

O Estado planeia ficar com alguma obrigação ou dar garantia? “Não podemos dar resposta sobre processo que não foi iniciado.. .Não há qualquer negociação com potencial comprador”.

“Interessante”, comenta Guimarães Pinto, para um “Governo que determinou que o processo seria feito em 12 meses”, lembrando que proposta orçamental para 2023 é completamente omissa sobre a operação e sobre o eventual encaixe.

Mas Pedro Nuno Santos manteve a posição quando foi feita a pergunta sobre o Estado admitia a voltar a intervir na TAP, caso eventuais erros de uma gestão privada voltassem a colocar e empresa em colapso. “Não vou discutir cenários hipotéticos e académicos”.