É mais um sinal do impacto da escalada da inflação nos bolsos dos cidadãos. Um inquérito feito junto de seis países (Portugal não incluído) pela organização não governamental francesa Secours Populaire, que trabalha contra a pobreza, concluiu que 27% dos europeus (um em cada quatro) caracterizam a sua situação financeira e material como “precária”. Já mais de metade veem a situação degradar-se até esse patamar nos próximos meses.

O inquérito, citado pelo The Guardian, foi realizado junto de 6.000 pessoas em seis países europeus: França, Alemanha, Grécia, Itália, Polónia e Reino Unido. Em alguns indicadores, os cidadãos gregos são os que se dizem mais afetados. Por exemplo, mais de metade (54%) do conjunto de inquiridos indica que o poder de compra caiu nos últimos três anos, sobretudo devido aos crescentes custos com alimentação, combustíveis, energia e arrendamento. Esse valor é maior na Grécia, com 68% dos inquiridos a referir que o poder de compra caiu “muito” ou “em parte” desde 2019. Depois vêm França (63%), Itália (57%), Alemanha (54%), Reino Unido (48%) e Polónia (38%).

Do total de inquiridos, cerca de 27% admitem ter uma situação financeira e material “precária”, uma expressão que descreve casos em que uma despesa inesperada pode fazer “mudar tudo”. Mas mais de metade (55%) acreditam que estão em risco “muito elevado” ou “moderadamente elevado” de cair numa situação precária nos próximos meses. Cerca de um em cada cinco (17%) dizem mesmo que a probabilidade é extremamente elevada. Os italianos e os gregos são os mais preocupados — 70% e 68%, respetivamente, à frente dos britânicos (47%) e dos franceses (42%).

Já 64% responderam que “frequentemente” ou “às vezes” não sabem em que mais cortar. E 28% afirmam até que ficam sem dinheiro a meio do mês, com 27% a temer perder a casa.

Um em três não consegue dar uma alimentação variada aos filhos

A esmagadora maioria (80%) dizem ter mudado hábitos: 62% cortaram nas viagens, 47% no aquecimento, 42% pediram empréstimos a amigos e família, 40% tiveram de procurar um segundo emprego e 29% de falhar refeições.

Os pais e as mães estão entre os que indicam ter sido mais prejudicados: 76% apontaram que tiveram de cortar nas atividades de lazer para preservar a qualidade de vida dos filhos, 72% em tratamentos de beleza e cabeleireiro, a mesma percentagem que diz poupar em roupa. Já 48% tiveram de cortar, regularmente, na sua própria comida para alimentar os filhos.

Quase metade dos pais e das mães inquiridos estão preocupados com a possibilidade de não conseguirem corresponder às necessidades dos filhos no futuro, e 33% dizem mesmo que já não conseguem assegurar aos filhos uma alimentação tão variada quanto gostariam.