Arménio Carlos, ex-líder da CGTP e ex-membro do comité central, admitiu ter sido uma “surpresa” a escolha de Paulo Raimundo, não só para a opinião pública, mas também para a “generalidade dos militantes”, mas assumiu que os problemas de saúde de Jerónimo de Sousa deixaram “evidente que dificilmente poderia chegar com condições ao próximo congresso”.

Aos olhos do comunista, a escolha é surpreendente “não porque [Paulo Raimundo] não reúne eventualmente condições — é membro do comité central, da comissão política e do secretariado — mas porque tendencialmente as perspetivas apontavam para outros militantes”.

Em entrevista no Explicador da Rádio Observador, Arménio Carlos considerou que qualquer um dos nomes que vinha a ser apontado nos últimos anos — João Oliveira, João Ferreira e Bernardino Soares — reunia as “condições” para substituir Jerónimo de Sousa: “É evidente para toda a gente que há outros militantes do partido que reúnem condições para assumir essas responsabilidades.”

E prosseguiu: “Acredito que os membros dos órgãos executivos do PCP quando o propuseram consideraram que reunia condições.”

Independentemente da escolha, Arménio Carlos fez questão de referir que “não é um homem que consegue resolver os problemas, é um coletivo” e, com os olhos postos no futuro, sublinhou “desafio é a resposta que o PCP e os militantes vão dar aos desafios que há pela frente”.

Ainda assim, o ex-líder da CGTP revelou que nunca teve uma relação próxima de Paulo Raimundo — o que não seria previsível, já que o sucessor de Jerónimo de Sousa tem sido apontado pelo PCP como um membro responsável por “tarefas nas áreas sindical” e, segundo Arménio Carlos, nem durante os anos em que esteve na unidade sindical houve um trabalho em comum.

“Acho que o trabalho passava pelo acompanhamento de um ou outro setor de atividade, não era em termos do acompanhamento central do movimento sindical”, realçou, frisando que não havia um “acompanhamento” pelo menos no que toca à CGTP.

Ainda sobre o movimento sindical, Arménio Carlos acredita que num momento de crise “há espaço de manobra para PCP não só contestar, mas sobretudo apresentar propostas alternativas de forma a criar clima de confiança e aproximação dos portugueses aos objetivos, propostas e soluções”.

E sobre a criação de um novo movimento sindical por parte do Chega, o ex-sindicalista acusou o partido de estar a fazer algo ilegal: “O aparecimento de organização desse tipo é inconstitucional“, frisou, relembrando que lei diz que os sindicatos têm de ser “independentes dos partidos políticos e religiões”. “Quando aparece partido que vai criar uma organização sindical está a violar a Constituição.”

O ex-líder da CGTP acredita que a posição do PCP sobre a guerra, nomeadamente sobre “abordar ou não a questão da invasão gerou uma contestação generalizada” a nível nacional. “O que devia ter sido dito é que o PCP condena a invasão da Ucrânia, mas que isso não acontece por acaso e é resultado de uma política desenvolvida desde 2014 e que atingiu níveis cada vez mais preocupantes com a pressão que estava a ser feita com a comunidade russófona na zona de Donetsk.”

Em nome próprio, não tem dúvidas: “O que assistimos foi uma invasão da Rússia à Ucrânia em resultado de uma agressão e provocação da Ucrânia ao povo russófono que estava em Donetsk.”