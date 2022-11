O Grupo Volkswagen, também conhecido como Volkswagen AG, anunciou que aconselhou todas as suas marcas a suspender os investimentos publicitários no Twitter, de acordo com a Reuters. De recordar que este consórcio alemão não é o primeiro a tomar esta decisão, desde que Elon Musk adquiriu a rede social, uma vez que dias antes foi a vez da General Motors optar pelo mesmo rumo.

Musk, que é também o CEO da Tesla, entre outras empresas, adquiriu o Twitter, retirou-o da bolsa e anunciou o que pretende fazer com ele, a começar por acabar com os bots (que podem atingir 20% do total dos utilizadores) que manipulam a informação, bem como com o afastamento de certas pessoas, mas não de outras, devido à orientação política das suas ideias, de acordo com o novo proprietário.

Alguns utilizadores do Twitter optaram por abandonar a rede social, bem como alguns anunciantes, com a General Motors (GM) a ser uma das primeiras a suspender os investimentos publicitários, apesar de admitir que continuará a utilizar esta plataforma para comunicar com os seus clientes, como já aqui noticiámos. Alegou a CEO da GM, Mary Barra, que suspendia “os investimentos até perceber a orientação imposta pela nova administração da plataforma”, controlada por Musk.

A mais recente marca a virar as costas ao Twitter é o Grupo Volkswagen, que aconselhou todas as suas marcas a suspender os investimentos na rede social. Isto inclui Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Bentley e Lamborghini, além dos veículos comerciais ligeiros e pesados da Traton (VW, Man e Scania). De acordo com um porta-voz do grupo alemão, este admite que “estamos a monitorizar com atenção a situação e vamos decidir os próximos passos dependendo da evolução que se registe”.

Em resposta a este apelo determinado pelo grupo que tem Oliver Blume como CEO, ele que até há poucas semanas dirigia a Porsche, cujo eléctrico Taycan foi ultrapassado pelo Tesla Model S Plaid em potência, velocidade e capacidade de aceleração, a Audi nos EUA já anunciou a suspensão da publicidade na rede social, afirmando estar “a avaliar a situação”.