As ambulâncias dos bombeiros e empresas privadas transportaram menos 25.512 doentes para consultas, exames e tratamentos em 2021, em comparação com os números de 2019. No entanto, conforme noticia o Jornal de Notícias (JN) na edição desta terça-feira, o valor faturado ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) atingiu o valor mais alto de sempre. No ano passado, chegou aos 62,6 milhões de euros, o que revela um aumento de 5,4 milhões de euros.

Ao JN, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) explicou que as diferenças de valores, apesar do decréscimo dos passageiros transportados, se deve a uma norma da Direção-Geral da Saúde (8/2020), que esteve em vigor até ao final de julho. Nessa norma, era recomendado o transporte individual para os pacientes com doença renal crónica e em diálise, com o intuito de evitar contágios por Covid-19.

“Esta alteração aos procedimentos originou um acréscimo dos custos com o transporte de doentes não-urgentes, apesar de se verificar um menor número de doentes transportados, precisamente devido à utilização, mais frequente, do transporte individual”, fez chegar a ACSS ao Jornal de Notícias.

A situação de decréscimo dos doentes transportados e despesa a crescer continuou a verificar-se no primeiro semestre deste ano. Até junho, este custo subiu 6,2 milhões de euros face aos valores pré-pandemia, apesar de terem sido transportados menos 25.165 doentes.

O JN nota ainda que, apesar de o preço do transporte ser fixado por portaria, são notórias diferenças dos preços entre as regiões do país. Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com o transporte mais caro por doente(357 euros), contra o Alentejo, que tem o custo mais baixo (181 euros).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR