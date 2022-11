De um lado o detentor da Prova Rainha; do outro, um sonho de quem quer fazer deste jogo um “Memorial do Convento”. O CD Mafra, da II Liga, recebe o campeão nacional FC Porto na 4ª eliminatória da Taça de Portugal, em pleno Municipal de Mafra. É um jogo que pode acompanhar aqui, com o relato em direto, na Rádio Observador.

O relato vai ser dos jornalistas André Maia e Diogo Varela e vai ter os comentários de Francisco Sousa, comentador ELEVEN, que faz depois do jogo a análise da partida no Relatório de Jogo. Já o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, que até joga em casa, vai estar a analisar “in loco” a prestação da equipa de arbitragem e ainda faz o best-off dos lances mais polémicos em mais uma edição do Sem Falta. E, tal como no estádio, na Rádio Observador também temos bancada: o adepto do FC Porto Luís Pinto Coelho faz estar de camisola azul-e-branca vestida, no apoio aos “dragões”. A emissão é coordenada por Vicente Figueira.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.