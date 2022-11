O CDS-PP avançou com o despedimento coletivo de, pelo menos, seis trabalhadores, apurou o jornal ECO. Em causa estará a fragilidade provocada pela perda de representação parlamentar. Fonte oficial do CDS-PP não confirmou a notícia, indicando apenas que “não comenta questões internas com a comunicação social”, cita o mesmo jornal.

Os seis trabalhadores terão sido avisados acerca do despedimento pela atual direção do partido, liderado por Nuno Melo, a 12 de maio de 2022. A decisão foi justificada com a “perda total da representação parlamentar na Assembleia da República”, contou António Miguel Lopes — um dos trabalhadores visados pelo despedimento coletivo, ao ECO –, que ao longo de 36 anos, assumiu várias funções dentro do partido, desde assessor do gabinete da Presidência a coordenador do gabinete de comunicação. Outro dos argumentos está relacionado com uma reestruturação da organização interna do partido.

Assim que tiveram conhecimento do despedimento, funcionários criaram uma comissão representativa dos trabalhadores — as propostas apresentadas pelo CDS “eram sempre abaixo do que é legalmente aceitável”, avançou António Miguel Lopes, coordenador desta comissão. Foram realizadas quatro reuniões.

As negociações começaram por ser conjuntas, mas a direção do CDS-PP terá decidido depois analisar caso-a-caso: dois dos seis trabalhadores chegaram a logo no início do processo, tendo outros dois chegado a acordo a meio, “com valores que a comissão de trabalhadores tinha inicialmente apresentado e que a direção nunca tinha aceite.”

Com António Miguel Lopes e Alexandra Uva, outra das visadas no despedimento coletivo, que trabalhava com o partido há uma década, foi diferente: contrariamente aos restantes, nestes casos os valores não eram “justos e válidos” e, assim, não chegaram a acordo. Recorreram ao Tribunal do Trabalho, onde apresentaram uma ação de impugnação conjunta contra o despedimento, no valor de 49.577,76 euros.

“Enquanto a Alexandra recebeu uma indemnização e depois a devolveu porque os valores não estavam corretos, no meu caso não recebi qualquer indemnização”, disse. “Não quero obviamente prejudicar o partido, mas obviamente que têm que me pagar o que está na lei. O despedimento é ilícito. No meu caso nem sequer me pagaram qualquer compensação, simplesmente disseram que estava despedido.”

De acordo com o antigo funcionário, as diferenças nos valores poderão estar relacionadas com “antiguidade, funções desempenhadas, formação profissional, pagamento de férias não gozadas” ou ainda “proporcionais do subsídio de Natal e de Férias.”

O processo de António Miguel Lopes e Alexandra Uva deu entrada a 28 de outubro e o partido deverá ser notificado ainda esta semana.