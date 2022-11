“Maria”, o nome fictício como está a ser referida na imprensa alemã, de 8 anos, foi libertada a 23 de setembro após ter passado a maior parte da vida presa num quarto. Os alegados responsáveis pelo isolamento da criança num quarto numa casa em Attendorn, nas proximidades de Colónia, terão sido a mãe e os avós.

Segundo o jornal local SauerlandKurier, que é citado pelo britânico Guardian, a criança estaria presa desde que tinha menos de um ano. Suspeita-se assim que “Maria” tenha passado cerca de sete anos, a maior parte da vida, fechada neste quarto na casa dos avós, sem acesso ao mundo exterior.

O isolamento e falta de contacto com o exterior terá deixado a criança subdesenvolvida fisicamente, ao ponto de nem sequer conseguir subir um lanço de escadas sozinha.

Os médicos que examinaram a criança não encontraram sinais de maus tratos ou de subnutrição, de acordo com a nota das autoridades municipais. “Maria” conseguiria ainda falar e andar, mas o procurador que tem em mãos o caso, Patrick Baron von Grotthuss, partilhou com a imprensa alemã que a criança “não conseguia praticamente subir escadas sozinha ou mover-se em terreno irregular”.

Não são conhecidas as razões para a criança ter ficado tantos anos isolada do mundo, uma vez que a mãe e os avós se recusaram a responder ao interrogatório policial.

O pai da criança já estava separado da mãe, referida na imprensa como “Rosemarie G” por questões de privacidade. De acordo com o Guardian, o único contacto a propósito da criança terá sido através de um bilhete no vidro do carro, onde era dito que mãe e filha tencionavam mudar-se para Itália.

Quando começou a ver mãe e filha, em setembro de 2015, na cidade de Attendorn, o pai terá alertado os serviços de proteção de menores. Na altura, os avós terão sido interrogados, alegando que mãe e filha estavam a viver em Itália.

O caso só foi descoberto quando um casal de vizinhos de um local nas proximidades alertou a polícia para um rumor de que uma criança de 8 anos estaria presa há anos na casa dos avós. A mãe de “Maria”, com cerca de 47 anos, arrisca agora um crime de prisão que poderá chegar aos dez anos.