O Presidente da Ucrânia disse que as forças ucranianas estão a avançar gradualmente no leste e no sul do país, destacando em particular a situação na região de Donetsk. “Continua a ser o epicentro da maior loucura dos ocupantes. Morrem às centenas todos os dias. O chão em frente às posições ucranianas está literalmente coberto pelos cadáveres dos ocupantes”, afirmou.

No habitual discurso, Zelensky refere que as baixas são tantas que alguns militares já começaram a criticar as chefias. Prova disso, indica, é o facto de alguns se terem queixado ao governador da sua região.

Esta segunda-feira, os militares de uma tropa russa de elite que combate na Ucrânia publicaram uma carta de protesto, na qual mencionavam as elevadas baixas que sofreram num ataque que dizem ter sido planeado de forma “incompetente”. Já o Ministério da Defesa russo negou as informações da carta, rejeitando terem sido registadas “grandes baixas”.

Criticando as “mentiras” russas sobre o número de perdas, o líder ucraniano diz que os russos têm duas possibilidades para evitar esse desfecho: uma rendição ou protestar. “Podem evitar isto, não ao reclamar com alguns cobardes, mas com a sua própria opinião. E não no Telegram, mas em público. Não ao apresentar uma queixa, mas por um protesto feroz”, sublinhou.

Na habitual comunicação, Zelensky justificou a decisão de recorrer à lei marcial para tomar controlo de cinco empresas de setores estratégicos de alguns dos homens mais ricos do país. A medida foi tomada durante uma reunião no sábado, que contou com a participação de Zelensky, e entrou em vigor no domingo. As participações privadas das empresas Ukrnafta, Ukrtatnafta, AvtoKrAZ, Zaporizhtransformator e Motor Sich ficaram sob controlo do Ministério da Defesa.

O líder ucraniano defendeu que foi uma medida “necessária” para o país e que ocorreu de acordo com as leis em vigor. Acrescentou que vai contribuir para dar resposta às “necessidades” do setor da defesa. “Algumas delas [empresas] mal trabalhavam. Agora todas elas vão trabalhar para a defesa”, afirmou, acrescentando que não exclui vir a tomar decisões semelhantes.