“O custo de adquirir e utilizar um veículo mais amigo do ambiente passou a ser comparável ao de um modelo concorrente a gasolina ou a gasóleo, daí que faça sentido abolir os incentivos à compra.” Foi desta forma que o Governo sueco justificou o fim do que chama “o bónus climático”, na prática as ajudas estatais à aquisição de veículos eléctricos.

Mais surpreendente do que esta medida é o prazo dado para a sua implementação, uma vez que o anúncio foi realizado a 7 de Novembro, para entrar em vigor hoje, dia 8. Contudo, o Governo deste país nórdico admite que todas as encomendas formalizadas antes de 8 de Novembro continuam a poder usufruir do bónus, para não defraudar as expectativas.

O veículo típico dos suecos varia entre o topo do segmento C e o segmento D, ou seja, um Volvo XC40 ou um Volvo S60. E, de acordo com a informação avançada pelos governantes, se o preço de modelos como estes com motor de combustão ainda é inferior aos concorrentes 100% eléctricos, o facto destes últimos usufruírem de custos de utilização inferiores – na manutenção e nos custos de energia, face aos combustíveis fósseis –, acaba por compensar o preço mais elevado.

É possível que esta seja a realidade sueca, mas a portuguesa é muito diferente. Neste cantinho da Europa, os veículos mais populares são os Peugeot 208 e Renault Clio, propostos por aproximadamente 19.000€ ou, no limite, os SUV do segmento B como o Peugeot 2008 e o Renault Captur, transaccionados por cerca de 23.000€, uma gama de preços onde é difícil encontrar alternativas 100% eléctricas. Já os suecos, cujos veículos mais populares são propostos entre nós por 41.000€ (Volvo XC40) ou por 56.000€ (S60), já têm muitas alternativas exclusivamente a bateria, como o Tesla Model Y (50.000€) ou o Model 3 (55.000€), modelos com a mesma bitola do V60.