Mais de meia centena de empresários de diferentes setores, reunidos na Batalha, pediram ao Governo medidas de apoio para atenuar os custos de produção, face à inflação que está a afetar o país e a Europa.

Faiança, plásticos, moldes, metalomecânica e construção civil são os setores de atividade onde, de acordo com os empresários ouvidos, é fundamental o Governo intervir, “através da concretização de medidas de apoio efetivas capazes de atenuar os custos de produção, mas também a distribuição desses mesmos produtos”, refere uma nota de imprensa da Câmara da Batalha, no distrito de Leiria.

Segundo o comunicado, mais de meia centena de empresários do concelho da Batalha participaram nas sessões setoriais realizadas pela autarquia nas duas últimas semanas, com o objetivo de analisar as perspetivas económicas para o próximo ano.

Os empresários ouvidos “expressaram a sua forte preocupação quanto à grave crise energética com que a Europa se depara, mas também a instabilidade que se sente nos mercados, a elevada inflação e a dificuldade em contratar recursos humanos“, refere a nota.

Atendendo ao cenário macroeconómico perspetivado pelo Governo e que serviu de base à construção da proposta de Orçamento do Estado para o próximo exercício, a Câmara da Batalha procedeu à realização destes encontros cujas propostas e ideias lançadas serão agora remetidas ao Ministro da Economia.

As sessões contaram com o apoio da Nerlei (Associação Empresarial da Região de Leiria) e da ARICOP (Associação Regional dos Industriais de Construção e Obras Públicas de Leiria e Ourém).

“Ouvir os empresários num momento tão difícil como o que nos encontramos é uma das funções da Câmara Municipal. As propostas que nos foram lançadas, em áreas tão distintas como as dificuldades de contratar recursos humanos, os elevados custos com a energia e a tributação fiscal, entre outras, serão remetidas para o Governo, com o intuito de demonstrar a urgência na implementação de medidas urgentes destinadas a apoiar o setor produtivo”, assumiu o presidente da Câmara da Batalha, Raul Castro, citado no comunicado.