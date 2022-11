A partir das 13 horas, nas redes sociais começaram a surgir os relatos: árvores caídas, estradas inundadas, túneis encerrados e até carros parcialmente submersos. Foram muitos os danos causados pela chuva que caiu em Lisboa ao início da tarde desta terça-feira, 8 de novembro: o mau tempo “provocou, até à hora atual, cerca de cem ocorrências”, disse à Rádio Observador Tiago Lopes, comandante do regimento dos Bombeiros Sapadores de Lisboa. Das 100, 70 ainda estão ativas.

A maior parte das ocorrências são referentes a árvores caídas, inundações em espaço privado e inundações em espaço público. Ainda que distribuídas “um pouco por todo o concelho”, uma das zonas mais afetadas foi Santo Amaro: “Ainda agora estamos com bastantes árvores caídas”, disse o comandante, que acrescentou que Alcântara é uma zona especialmente impactada pelas chuvas. “Na Avenida de Ceuta já se consegue circular sem limitações”, indicou.

Não por acaso Alcântara deriva de al-qantara, que significa "ponte". Aí está a prova https://t.co/Pdl9uTJ55j — AG (@anfiga_) November 8, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também o centro de Lisboa, em particular o Campo Grande, Benfica e Olivais, foi fortemente afetado pelas chuvas intensas. De acordo com Tiago Lopes alguns túneis nesta zona da cidade ficaram inundados, incluindo o da Avenida João XXI — a circulação já foi, entretanto, reposta. Em zonas com caves, como na Mouraria, Rato e Lapa houve estabelecimentos comerciais que ficaram alagados e que estão neste momento a ser socorridos pelos bombeiros.

Choveu 1 manhã em lisboa pic.twitter.com/hMWW32pc0e — O Médico Corporativista (@CEOdoSNS) November 8, 2022

Av de Berna e arredores pic.twitter.com/cZ6n9g50Xo — CândidaaS. (@adiar_os_dias) November 8, 2022

Ainda dizem que Aveiro é a “Veneza” de Portugal pic.twitter.com/LxAxiOLqoV — Trompas de Falópio (@Macaco_Precoce) November 8, 2022

Lisboa com muita chuva vira o caos pic.twitter.com/27kr0hCgti — Jorge S (@Jmrsilva71) November 8, 2022

Lisboa, do moedas!!

Ruas alagadas, tragam as galochas e o barco pic.twitter.com/BnZ025n7mR — Sónia Alexandre (@SniaAlexandre4) November 8, 2022

Recebi isto, nas avenidas novas (na foto não dá para perceber mas a água vai até aos joelhos do bombeiro) @VOSTPT pic.twitter.com/Nqzi0twp4P — Mr. Machado (@MrMachado_) November 11, 2018

Depois de vários utilizadores da rede social Twitter terem partilhado imagens daquilo que descreveram como sendo um tornado, o Instituído Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou: a zona de Alcântara foi afetada por um “tornado de fraca intensidade”, que causou danos no telhado do Banco Alimentar Contra a Fome, na Avenida de Ceuta. “Parte da cobertura foi parar à linha de comboio”, disse Margarida Castro Martins, diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa .

De acordo com Patrícia Marques, meteorologista de serviço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tratou-se de “uma supercélula, que passou com bastante atividade e fez um movimento rotacional que terá resultado na imagem semelhante a um funil”. O “fenómeno de vento extremo” foi detetado pelos dados de radar do IPMA e teve “curta duração no tempo”.

O fenómeno registou-se “só em Alcântara” e foi depois “algo esbatido”, adiantou Patrícia Marques, precisando que o IPMA não tem conhecimento de mais estragos.

Um furacão/tornado em plena Lisboa. Alcântara/Ajuda pic.twitter.com/mw4P19qf8V — João Cabo (@JoaoCabo99) November 8, 2022

#SevereWeather ????

Um tornado causa alguns danos em #Lisboa. O turbilhão ????️ causou danos materiais ao longo da sua passagem no centro da cidade. Não registo de feridos. ????️ https://t.co/wx3vhBLixy pic.twitter.com/7NCvtwrVeX — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) November 8, 2022

Neste momento, não há já registos de estradas cortadas, mas “toda a precaução é pouca”, indica Tiago Lopes, que adianta que não houve registo de feridos até ao momento.

“Depois de chuvas intensas, temos sempre um período de uma ou duas horas do retorno à normalidade, nomeadamente no que diz respeito ao retorno ao escoamento das águas, mas no que diz respeito à árvores caídas, vamos estar aqui mais algum tempo até conseguirmos retomar a normalidade”, termina, explicando que é necessário “retirá-las dos caminhos, dos jardins e até dos telhados.”