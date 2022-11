O antigo presidente da FIFA Joseph Blatter afirmou que foi um erro a escolha do Qatar para a realização do Mundial de Futebol de 2022.

Foi uma escolha errada e eu era responsável por isso, como presidente da FIFA, na altura”, frisou o dirigente desportivo de 86 anos.

Em entrevista ao grupo de media suíço Tamedia, na segunda feira, Blatter explicou que aquilo que estava planeado era levar a competição aos Estados Unidos da América este ano, depois da Rússia, em 2018. “Teria sido um gesto de paz se esses dois adversários políticos tivessem organizado o Mundial um depois do outro”, disse Blatter.

O ex-presidente da FIFA confessou ainda que o país “é muito pequeno” e que “o futebol e o Mundial são grandes demais para isso”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A 22.ª edição da fase final do Mundial será a primeira realizada num país do Médio Oriente. No entanto, esta decisão — anunciada em dezembro de 2010 — foi e continua a ser marcada por controvérsias, estando em causa alegações de corrupção e violações de direitos humanos.

Joseph Blatter, que liderou a FIFA por 17 anos, ficou envolvido em acusações de corrupção. Acabou por ser considerado inocente por um tribunal suíço, em junho.

Blatter assegurou que vai assistir à competição, que começa dentro de duas semanas, a partir de casa, em Zurique.