Leslie Phillips, ator inglês que deu voz ao famoso chapéu selecionador da saga Harry Potter, morreu aos 98 anos, na segunda-feira, 7 de novembro, “pacificamente durante o sono”, informou o agente à estação televisiva britânica Sky News.

Nascido em Londres, a 20 de abril de 1924, fez parte do elenco do filme Venus, de Hanif Kureshi, em 2007, tendo este trabalho valido a nomeação para o prémio de melhor ator secundário nos BAFTA.

O início da sua carreira no cinema começou logo na infância, mas foram os papéis em três filmes da saga Carry On, já nos anos 50, os determinantes para o seu reconhecimento no cinema.

Não pela imagem, mas antes pela voz, gerações mais novas podem conhecê-lo como o famoso chapéu selecionador na saga Harry Potter: no momento em que os estudantes o colocavam na cabeça, gritava o nome das respetivas equipas (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw e Slytherin) em Hogwarts, escola de magia e de feitiçaria criada por J.K Rowling, autora dos livros que deram origem aos filmes.