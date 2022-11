Em atualização

Rodrigo Gonçalves, membro da Comissão Política Nacional do PSD, que foi alvo de buscas esta terça-feira, decidiu afastar-se da direção social-democrata.

“Durante o dia de hoje foram realizadas diligências investigatórias, que incidiram sobre matéria relativa à atividade profissional do Dr. Rodrigo Gonçalves”, pode ler-se segundo nota enviada por fonte oficial do PSD.

“Apesar de não ter sido constituído arguido em nenhum processo, o próprio entendeu que deve evitar-se qualquer perturbação partidária, tendo solicitado ao Presidente do PSD a suspensão do exercício das funções de vogal da CPN, com efeitos imediatos”, acrescenta-se.

A decisão de Rodrigo Gonçalves surge depois Luís Montenegro ter sugerido que o dirigente poderia ser suspenso temporariamente. Em declarações aos jornalistas, em Viana do Castelo, o líder do PSD começou por sublinhar que ainda eram são conhecidos todos os detalhes da investigação em curso, mas acabou por admitir que “há circunstâncias” que podiam ditar, pelo menos, o afastamento temporário de Rodrigo Gonçalves.

“Não escamoteio o facto de uma das pessoas [alvo de buscas] ser membro da CPN. Analisaremos as implicações políticas que a investigação pode ter. Há circunstâncias que podem determinar a suspensão do exercício das funções políticas. É uma coisa que temos de avaliar. E seremos muito rápidos”, afirmou o líder social-democrata.

Isaltino Morais, autarca de Oeiras, e Rodrigo Gonçalves, membro da CPN do PSD, foram alvos de buscas esta manhã. Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação devido a questões ligadas a projetos empresariais e imobiliários.