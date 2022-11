Gavin Williamson, secretário de Estado conservador sem pasta atribuída, demitiu-se do gabinete do primeiro-ministro Rishi Sunak esta terça-feira. Em causa estão acusações de bullying, envolvendo mensagens abusivas enviadas pelo próprio a Wendy Morton, responsável do comité de disciplina (a “Chief Whip”) nomeada pelos conservadores, e ainda a um funcionário com quem trabalhou, quando era ministro da Defesa no governo de Theresa May, avança o jornal inglês The Guardian.

As mensagens dirigidas a Wendy Morton prendiam-se com o facto de não ter sido convidado para o funeral de Estado da Rainha Isabel II, em setembro: Gavin Williamson acusou-a de ter preferências políticas e de manipular a distribuição dos convites, punindo aqueles que não apoiavam a primeira-ministra Liz Truss, em funções naquela altura. Antes, o então ministro da Defesa no governo de Theresa May terá incentivado, por mensagem, um funcionário a “cortar a garganta” e a “saltar de uma janela”.

