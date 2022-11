A apresentação oficial e ao vivo do novo disco de Ana Moura já tem data e local definidos. A 25 de novembro, a fadista e cantora vai atuar no festival Super Bock em Stock, em Lisboa, mais exatamente na sala Capitólio. O concerto é descrito como sendo uma apresentação “em exclusivo” do novo álbum, Casa Guilhermina.

Esta será assim a primeira vez que Ana Moura vai desvendar, em palco e num concerto completo, as canções que fazem parte do seu sétimo disco, que será editado esta sexta-feira. Antes disso, nesse mesmo dia de edição do álbum, 11 de novembro, a fadista e cantora vai apresentar-se junto aos Armazéns do Chiado, em Lisboa, às 19h, para um concerto mais curto e conciso de revelação dos novos temas.

A confirmação da atuação no festival lisboeta, que propõe concertos em várias salas da Avenida da Liberdade ao longo de dois dias, surgiu nas próprias contas oficiais do Super Bock em Stock nas redes sociais. Aí, o público é informado de que para garantir um lugar na sala em que Ana Moura vai atuar, foi criado “um sistema de pré-reserva de 50% da lotação do espaço”.

Assim, quem tiver passe comprado para o festival, pode “aceder a um link” (este), introduzir o código do bilhete e “receber um ticket de acesso prioritário” para o concerto de Ana Moura no Capitólio. Este bilhete fica válido desde o momento de abertura de portas “até aos primeiros 10 minutos do concerto”. Quem não assegurar a pré-reserva na sala ficará dependente do “sistema habitual do festival”, que garante as entradas por ordem de chegada até a lotação da sala estar completa.

Depois de vários álbuns que a projetaram como uma das referências maiores da música portuguesa e do fado, como Desfado (2012) e Ana Moura (2015), e após canções que se tornaram êxitos populares como “Dia de Folga” e “Tens os Olhos de Deus”, a cantora portuguesa deixou recentemente as estruturas que integrava, a editora (multinacional) Universal Music e a agência Sons em Trânsito, para apostar num rumo de carreira mais independente e com estruturas próprias.

Do próximo disco Casa Guilhermina, conhecem-se já canções como “Andorinhas”, “Jacarandá”, “Agarra em Mim” (dueto com Pedro Mafama) e “Arraial Triste”, que sugerem novas sonoridades e uma nova fase na carreira de Ana Moura.

Além de contar com um concerto de apresentação de Casa Guilhermina, o Super Bock em Stock terá ainda atuações, no dia de arranque, sexta-feira, 25 de novembro, de Bala Desejo, David Bruno com convidados, Dora Morelenbaum, Ela Minus, Pluto, TV Girl e Zé Ibarra, entre outros. Já para o segundo dia estão previstos concertos de Porridge Radio, Céu, Papillon, Kady e Sudan Archives, entre outros.

