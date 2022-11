Acompanhe o nosso liveblog sobre as eleições intercalares nos Estados Unidos

frostforcongress.com — o site que lançou depois de anunciar a candidatura não deixava grandes dúvidas sobre o propósito de Maxwell Frost e o eleitorado abriu-lhe o caminho para que se tornasse no primeiro elemento da chamada “Geração Z” a conquistar um lugar no Congresso norte-americano, esta terça-feira.

Nota de enquadramento sociológico: “Geração Z” é o termo usado para descrever pessoas que nasceram entre a segunda metade da década de 1990 e o ano de 2010. Os 25 anos de Maxwell, celebrados a 17 de janeiro deste ano, colocam-no nessa faixa. E, assim, Frost, ativista social, apoiante de Obama e membro ativo nas campanhas que levaram à eleição (e reeleição) do ex-Presidente dos EUA, é o primeiro desse grupo de ‘jovens’ a ser eleito para a Câmara dos Representantes, depois de se candidatar pelo 10º distrito da Florida pelo Partido Democrata.

E nem sequer se pode dizer que tenha sido uma eleição à justa: com 99% dos votos apurados no momento em que este texto é escrito, Frost reunia 58,8% das preferências dos eleitores, contra os 39,7% do seu adversário Republicano, Calvin Wimbish — quase 113 mil votos de Frost contra os 76 mil de Wimbish.

I started Organizing at 15 because I didn’t want to get shot at school. https://t.co/skaG2PGN6Z

A entrada no Congresso faz-se, segundo o próprio, 10 anos depois de ter começado a sua intervenção cívica contra a legislação para o uso de armas nos Estados Unidos. O tiroteio na Escola Primária de Sandy Hook, a 14 de dezembro de 2012, que resultou na morte de 26 pessoas, entre professores e alunos, foi o fator que fez despertar a vontade de Frost de sair para a rua e tentar forçar a aplicação de leis mais restritivas para o uso de armas no país.

Precisamente focado nessa missão, Maxwell Alejandro Frost foi um dos promotores da iniciativa March For Our Lives — a questão do uso e porte de arma foi, aliás, um dos pontos mais referidos pelos eleitores como motivo para que tivessem participado nestas eleições intercalares, de acordo com várias sondagens à boca das urnas.

I just asked @GovRonDeSantis to take action on gun violence so we can save lives. That we lose 100 people a day.

His response? “Nobody wants to hear from you!” We are dying and our Governor is too busy helping @RubinReport make money. pic.twitter.com/LUOWQq3kQU

— Maxwell Alejandro Frost (@MaxwellFrostFL) June 3, 2022