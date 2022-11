Foram reveladas novas informações relativas à morte de Archie Battersbee. Lincoln Brookes, médico legista de Essex, afirmou numa avaliação pré-inquérito que não foram encontradas provas de que a criança de 12 anos tenha participado num desafio online — e que, assim, é possível que os danos físicos que levariam à sua morte cerebral não tenham sido provocados pelo alegado desafio de Tik Tok de que a mãe, Hollie Dance, suspeitava.

Segundo a inspetora chefe Sarah Weeks, as informações obtidas a partir do telefone da criança de 12 anos mostram que não há registos de filmagens ou fotografias no dia em que foi encontrado inconsciente, o que sugere que o jovem não estaria a participar no alegado desafio viral, “Blackout Challenge”, diz a estação britânica BBC.

Foram, antes, encontrados registos de Youtube com pesquisas relacionadas com os interesses da criança, como artes marciais. Depois de um “download forense completo” ao telefone de Archie foram também encontradas mensagens que demonstram que a criança estaria triste, com um estado emocional em baixo. “Há uma série de mensagens que refletem o estado de espírito de Archie”, disse a inspetora chefe, citada pela BBC.

No dia 7 de abril, a mãe de Archie encontrou-o inconsciente, preso a uma ligadura que lhe terá cortado a respiração. Hollie Dance suspeitou que a atitude da criança tenha sido resultado de mais um desafio suicida lançado nas redes sociais e que tinha como alvo principal crianças e jovens. O “Blackout Challenge”, que incita à perda de consciência pela falta de oxigenação do cérebro, já terá provocado a morte de várias crianças, nos Estados Unidos, Europa e Austrália.

Archie Battersbee esteve em morte cerebral desde 31 de maio no hospital. Os pais queriam manter a máquina ligada, mas os médicos consideraram que prolongar o suporte artificial de vida não serve os melhores interesses da criança. Depois de uma batalha legal, Archie morreu a 6 de agosto.