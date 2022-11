Depois da morte de Comandos, em 2016, durante o curso e várias hospitalizações ao longo dos anos, o Exército reconhece ser necessário mudar a formação de Comandos. Este ano, mais uma vez, seis comandos do 138º Curso foram hospitalizado e um deles precisou de um transplante de fígado. Na sequência das hospitalizações, o curso foi suspenso e foi aberto um processo de averiguações interno que ficou agora concluído. Além da “instauração de processo disciplinar a três militares da Equipa de Instrução do 138.º Curso de Comandos”, o Exército garante, em comunicado, que haverá alterações na formação dos militares dos Comandos.

Os três instrutores foram castigados por terem violado “os deveres de obediência, zelo e responsabilidade” que estão “previstos no Regulamento de Disciplina Militar.”

Reconhecendo “existir a necessidade de analisar e rever alguns dos normativos relativos ao Curso de Comandos”, o Chefe de Estado-Maior do Exército “determinou a constituição de um grupo de trabalho” que terá como função “propor uma revisão do Referencial do Curso de Comandos“.

O objetivo, segundo o comunicado é que a formação dos Comandos “adote um carácter mais evolutivo, com uma fase preparatória e adaptativa”, fazendo também a a “atualização de normativos e procedimentos”. Em relação às condições de saúde dos recrutas, estas deverão ser também mais vigiadas com “uma definição das ações de controlo médico, físico e psicológico a executar, antes, durante e após a frequência do Curso de Comandos, necessárias para garantir a continuada aptidão dos formandos para responder às solicitações do curso.”

No caso dos seis comandos que foram hospitalizados no último curso, o Exército concluiu que “os fatores que levaram aos acontecimentos ocorridos tiveram origem no cansaço acumulado pelos formandos, agravado pela falta de preparação física”. O 138º Curso de Comandos ainda se encontra suspenso, mas deverá ser “com brevidade determinado o seu reinício”, acrescenta ainda o Exército em comunicado.