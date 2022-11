A Câmara da Figueira da Foz aprovou esta terça-feira, por unanimidade, um apoio à realização de uma prova clássica internacional de ciclismo, em fevereiro de 2023, que pode ir até 188 mil euros.

A votação tinha sido adiada na última sessão do executivo municipal, depois de o PS ter levantado algumas reservas, relacionadas com a formulação inicial da proposta, que apontava para um apoio de 240 mil euros ao Grupo Desportivo FullRacing, promotor da Figueira Classic Champions.

O apoio municipal poderá ficar bem abaixo dos 188 mil euros, caso se confirmem alguns patrocínios já anunciados e o apoio do Turismo Centro Portugal, ao abrigo das contrapartidas do jogo, “que será significativo“, segundo o presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes.

A Figueira Champions Classic, prevista para 11 e 12 de fevereiro de 2023, vai ter uma extensão de 190 quilómetros, com partida na zona do Relógio, na cidade da Figueira da Foz, e percorre as 14 freguesias do concelho, com transmissão televisiva dos últimos 90 quilómetros.

A competição principal realiza-se no dia 12 de fevereiro, um domingo, mas no dia anterior decorre uma prova aberta para todos os interessados em pedalar parcialmente pelo mesmo circuito.

O presidente da autarquia considerou que a prova vai levar “muitíssima gente” à cidade e salientou que a prova aberta, prevista para 11 de fevereiro, já conta com cerca de meio milhar de inscritos, apesar de ainda não ter sido divulgada.

Na apresentação do evento ao executivo municipal, no dia 31 de outubro, o diretor do Clube Desportivo FullRacing salientou que o concelho da Figueira da Foz vai acolher “algo que nenhuma cidade em Portugal teve“.

“Nunca foi feita em Portugal uma clássica de nível mundial com esta dimensão em 110 anos de ciclismo, com transmissão da Eurosport para todo o mundo e a participação dos melhores atletas do mundo”, sublinhou Carlos Pereira.

O promotor estima que as duas provas, cujo orçamento supera os 400 mil euros, venham a contar com cerca de 2.000 participantes.