E vão 24: o Benfica já leva 24 jogos consecutivos sem sofrer qualquer derrota esta temporada, os primeiros 24 encontros da época, algo que não acontecia desde 1977/78. Esta é a 12.ª vez na história que os encarnados registam uma série invicta de 24 partidas, sendo que é a quarta ocasião em que acontece nas últimas duas décadas.

Em 2022/23, o Benfica leva 20 vitórias, quatro empates e nenhuma derrota, com uns esclarecedores 62 golos marcados e 16 sofridos, sendo que não concedeu qualquer golo em 12 jogos. A equipa de Roger Schmidt apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal pela 7.ª temporada consecutiva — na época passada, foi eliminado precisamente nessa fase, pelo FC Porto.

Na zona de entrevistas rápidas, depois do apito final, o treinador alemão mostrou-se satisfeito com o resultado. “Estamos contentes, tivemos possibilidades de ganhar e ganhámos. Foi mais difícil para nós este jogo, para marcar golos e aproveitar as oportunidades. Tivemos momentos bons para marcar e decidir. Não aproveitámos e tivemos de manter o foco. Estamos felizes por ter vencido. Claro que é mais fácil jogar contra 10 do que contra 11. Mas havia 0-0 e temos de agir. Já estou há algum tempo em Portugal e já percebi que todas as equipas sabem defender-se muito bem, com 10 ou 11, mas a vitória é merecida”, atirou Schmidt, que não fez qualquer poupança no onze inicial e nem sequer abdicou de Vlachodimos na baliza.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

24 jogos sem perder: 12.ª vez que o ????Benfica apresenta uma série invicta com este registo, a 4.ª nos últimos 20 anos (2009/10; 2012/13; 2013/14; 2022/23) pic.twitter.com/WBmQI1BYHh — playmakerstats (@playmaker_PT) November 9, 2022

Já David Neres, que marcou o único golo do jogo, defendeu que foi um encontro “difícil”. “Como já esperávamos. Mas fico feliz por ajudar na qualificação. Estou a sentir-me cada dia melhor, a trabalhar forte para fisicamente ajudar a equipa. O nosso objetivo é vencer todas as competições em que entramos. Vamos assim até ao fim”, concluiu o brasileiro.