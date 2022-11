A Sonae aumentou os lucros no conjunto dos nove meses até setembro em quase 33%, atingindo os 210 milhões de euros. Mas no terceiro trimestre tiveram uma quebra homóloga de 4,2% (para 92 milhões), anunciou a empresa de distribuição, que deverá ser abrangida pela taxa sobre lucros extraordinários.

Em comunicado, a Sonae revela ainda que o volume de negócios nos nove meses superou os 5,4 mil milhões de euros, mais 10,4%, tendo num único trimestre (no terceiro) superado os 2 mil milhões.

Durante o terceiro trimestre, em que o EBITDA (lucros antes de impostos, amortizações, depreciações e juros) caiu 5,4% para 224 milhões de euros, “a rentabilidade foi naturalmente afetada pelos custos recorde de energia e transporte, pelos preços de abastecimento mais elevados e pelos movimentos de migração para produtos de gama e preço inferiores (trading down)”, diz Cláudia Azevedo, citada no comunicado, acrescentando que, “no entanto, os resultados consolidados demonstraram uma forte resiliência e a nossa posição financeira manteve-se muito sólida.”

O EBITDA dito subjacente (recorrente) subiu 6% nos nove meses, sendo a subida trimestral de 7,2%.

Por várias vezes a Sonae realça que “os custos de energia extraordinariamente altos continuaram a pressionar significativamente a estrutura de custos do nosso portefólio, juntamente com custos de produção mais elevados que foram parcialmente suportados”. E é com este aumento de custos que a Sonae explica os resultados na MC (a sua empresa de retalho alimentar). Os custos de energia “continuaram a aumentar significativamente no terceiro trimestre”, ficando nos nove meses em mais de 40 milhões face a 2021. O EBITDA subjacente situou-se em 158 milhões de euros no terceiro trimestre (+5% em termos homólogos).

Nesta unidade, o volume de negócios dos nove meses chegou perto dos 4,3 mil milhões, mais 11% que em período homólogo, o que a empresa atribui à inflação, já que, segundo diz, o volume de compras diminuiu. Também na Worten o volume de negocios em nove meses cresceu 4% para 836 milhões de euros.