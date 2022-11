Em atualização

O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, desloca-se a Portugal no próximo dia 18. A viagem foi confirmada ao Observador pela assessoria do antigo líder do PT.

Da agenda da viagem, que acontece depois de participar durante dois dias na Cimeira do Clima, no Egipto, constam encontros com o primeiro-ministro, António Costa, e com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.