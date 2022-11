O Cine-Teatro de Benavente, o Centro Cultural de Carregal do Sal e o Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço vão fazer parte da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), que passa assim a contar com 84 equipamentos culturais.

A Direção-Geral das Artes (DGArtes) anunciou esta terça-feira, em comunicado, que “aos 81 equipamentos culturais já credenciados, juntam-se agora três novos teatros/cineteatros” que constituirão a RTCP.

“De norte a sul do país, são 84 teatros, cineteatros e outros equipamentos culturais a trabalhar em rede em prol de uma oferta cultural de qualidade e diversificada. Os três equipamentos culturais que agora [vão ser integrados na] RTCP são: o Cine-Teatro de Benavente, o Centro Cultural de Carregal do Sal e o Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço”, lê-se no comunicado.

O processo de credenciação de teatros, cineteatros e outros equipamentos culturais na RTCP reabriu no dia 01 de julho. Estes três equipamentos “têm agora a possibilidade de se candidatarem ao concurso de apoio à programação da RTCP, que abrirá em data a anunciar”.

No ano passado, 81 equipamentos culturais de todo o país passaram a fazer parte da RTCP, “sob o compromisso de cooperarem entre si, promovendo o direito à fruição e criação cultural qualificada de toda a população, bem como a circulação da criação artística e as coproduções entre entidades”.

Destes, 39 receberam apoio financeiro para programação. Os equipamentos culturais selecionados receberão entre 50.000 e 200.000 euros anuais, de 2022 a 2025.

O concurso de apoio financeiro aos equipamentos culturais credenciados da RTCP tem um montante anual de seis milhões de euros, entre 2022 e 2025, perfazendo um total de 24 milhões de euros.

A RTCP foi criada para combater as assimetrias regionais e para fomentar a “coesão territorial no acesso à cultura e às artes em Portugal”.

O Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, o Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, o Coliseu do Porto, o Teatro das Figuras, em Faro, o Teatro Municipal de Ourém e o Cineteatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo, são alguns dos equipamentos que fazem parte desta rede.

