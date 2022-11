O vice-presidente da administração russa de Kherson, Kirill Stremousov, morreu esta quarta-feira num acidente automóvel na estrada que liga a cidade portuária ucraniana à localidade de Armyansk, na Crimeia. De acordo com o The Kyiv Independent, um outro colaborador pró-russo terá também morrido.

A notícia, avançada pelos meios de comunicação na Rússia, foi confirmada à TASS pelo líder regional pró-russo, Volodymyr Saldo. “Ele morreu no território da região de Kherson, num carro que se envolveu num acidente”, afirmou Saldo, acrescentando que o governo pró-russo irá tomar conta dos filhos de Stremousov.

Não foram divulgados outros pormenores sobre a morte do ucraniano de 45 anos, acusado de traição pelas autoridades no seu país. Um fervoroso colaborador pró-russo, Stremousov tem sido responsável por divulgar a perspetiva russa do que se passa em Kherson.

Denis Pushilin, líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, prestou tributo ao colaborador pró-russo no Telegram, descrevendo-o como “um lutador corajoso” e defensor da justiça, verdade e do povo russo, que fez o que pôde para garantir que “Kherson regressava ao seu porto natural”, citou o The Guardian. “Deixa uma boa memória e ficará para a história da Rússia como um verdadeiro patriota, um homem de honra.”

Mikhail Razvozhayev, governador de Sevastopol, na Crimeia, disse que Stremousov era “um verdadeiro patriota da Rússia, bravo e sem medo”. “É uma perda irreparável”, afirmou, de acordo com a BBC.