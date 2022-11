O BE desafiou esta quarta-feira o PS a aprovar propostas de alteração ao orçamento sobre as quais o Governo “já mostrou abertura“, entre as quais o alargamento aos novos contratos do limite de 2% para os aumentos das rendas.

Em conferência de imprensa no parlamento, em Lisboa, a deputada do BE Mariana Mortágua apresentou 14 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) sobre habitação, uma “questão central” para o partido já que este setor vive uma “crise com inúmeras consequências”.

Destaque para “duas medidas que o Bloco de Esquerda reclama e relativamente às quais o Governo já mostrou abertura”, segundo a deputada bloquista, que criticou o executivo por fazer “o debate do orçamento fora do orçamento, admitindo propostas que não apresentou nem garantiu que vai votar”.

Além do fim dos “vistos gold” — uma medida já apresentada várias vezes pelo partido — Mariana Mortágua apresentou a proposta relativa à limitação às rendas.

“O Governo limitou as rendas a um aumento de 2%. Como bem sabemos há muitos contratos que não são renováveis e são contratos muito curtos, de um ano, nomeadamente. O que está a acontecer é que há senhorios que estão a aproveitar esse facto para fazer um novo contrato, fugindo assim a esta limitação de 2%“, referiu.

A dirigente do BE recordou que o ministro Pedro Nuno Santos “admitiu que poderia resolver essa situação”.

“O BE apresenta uma proposta que alarga aos novos contratos a obrigatoriedade de limitar os aumentos das rendas a 2% e aquilo que queremos fazer é desafiar o grupo parlamentar do PS a votar de acordo com a posição do ministro Pedro Nuno Santos”, disse.

O fim dos “vistos gold” e o alargamento da limitação do aumento das rendas a novos contratos “são duas propostas que fizeram manchete nos jornais porque o Governo admitiu aceitá-las“, referiu Mariana Mortágua, pedindo ao executivo que “seja consequente e que a bancada do PS as aprove em sede de especialidade do Orçamento do Estado”.

“Não se trata de nenhuma expectativa de negociação, trata-se apenas de o PS aprovar coisas que são defendidas por membros do PS. Acho que é essa a expectativa de coerência que é exigível”, respondeu aos jornalistas.