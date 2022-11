O saxofonista Ricardo Toscano apresenta ao vivo, na quarta-feira, no Hot Clube de Portugal, em Lisboa, o novo álbum, Chasing contradictions, gravado em formato trio, que mostra “um ângulo novo sobre a [sua] música”.

Chasing contradictions, editado pela Clean Feed, sucede ao álbum de estreia do músico, Ricardo Toscano Quartet, editado em novembro de 2018.

A Clean Feed, em comunicado, recorda que “o trio é um formato que Toscano explora tanto como o quarteto” e, “como os temas que escreveu para quatro não funcionam da mesma maneira com um a menos, resolveu explorar o espaço mais aberto que favorece um maior número de imprevistos”. “Assim, depois de ter encontrado um desígnio e um repertório diferentes, não é surpreendente que opte por gravar a três”, refere a editora.

É por isso que Chasing Contradictions, no qual Ricardo Toscano se apresenta com Romeu Tristão no contrabaixo e João Lopes Pereira na bateria, “é um ângulo novo sobre a música do saxofonista”.

O contrabaixista e o baterista, “parceiros do costume a não serem costumeiros”, ajudam Ricardo Toscano “a produzir esta perspetiva inédita sobre o saxofonista (e compositor), mas também sobre si mesmos”.

“Sempre gostei da sonoridade [de um trio e] das suas consequências (automaticamente levam-nos para outros sítios e outros universos)”, afirmou Ricardo Toscano, citado no comunicado.

Chasing contradictions, que será editado no dia 18 de novembro, inclui temas de Ricardo Toscano e João Pereira, mas também versões de Thelonious Monk e Ferrer Trindade.

Ricardo Toscano editou em 2018, aos 25 anos, o álbum de estreia, ao fim de quase dez anos dedicado à música de forma profissional.

A ligação do músico ao jazz começou no berço e soube ainda na infância que um dia seria saxofonista de jazz, sem nunca ter definido um plano B, caso tudo falhasse.

Aos 13 anos, entrou no Conservatório Nacional e, aos 15, na escola profissional da Orquestra Metropolitana de Lisboa, em ambos para estudar clarinete.

Em Lisboa, a escola do Hot Clube partilha o edifício com a Metropolitana. Então, aos 16 anos estudava saxofone na primeira e clarinete na segunda.

Aos 17 anos entrou para a Escola Superior de Música, no regime sobredotado. Foi com essa idade, em 2010, que foi considerado saxofonista revelação, na 8.ª Festa de Jazz do São Luiz.

Em 2011, formou o Ricardo Toscano 4teto com André Santos, João Hasselberg e João Pereira, formação que ganhou a 25.ª edição do Prémio Jovens Músicos na categoria de Jazz.

Ao longo da carreira já tocou e colaborou com músicos como Júlio Resende, Afonso Pais, Fernando Alvim, Carlos do Carmo, Camané, Rui Veloso, António Zambujo, Carminho, Amélia Muge e Cristina Branco.

