A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou esta quinta-feira lamentável que o PS faça a revisão constitucional “a reboque do Chega”, apelando aos socialistas para que avancem com o processo só depois do Orçamento do Estado.

“O apelo que deixo é que o PS não apresente um projeto com os prazos do Chega e que, pelo contrário, permita que se faça primeiro o Orçamento do Estado com o debate público que merece, de que precisa e que respeita o país e as pessoas e que se inicie a seguir um novo processo de revisão constitucional”, defendeu Catarina Martins em declarações aos jornalistas.

Na opinião da líder do BE, “ninguém põe em causa a importância da revisão ordinária da Constituição que naturalmente acontece nesta legislatura”, garantindo que o partido “não faltará às suas responsabilidades” e que, caso o processo avance, apresentará o seu projeto.

“Mas será de todo em todo lamentável se o PS, que tem vindo a afirmar que quer fazer um certo cordão sanitário ao Chega, faça com que nesta legislatura a revisão ordinária da constituição seja feita a reboque do Chega num momento em que estamos com um problema tão grave de inflação para resolver e em que nos devíamos centrar no orçamento do Estado que é o instrumento para responder à inflação e aos problemas da vida das pessoas”, criticou.

Compreendendo que “a direita que não tem nada para dizer sobre salários queira falar da revisão constitucional“, para Catarina Martins é também evidente que “o Governo, afogado em escândalos, decidiu correr atrás do Chega e ir também” a jogo.

“Este não é um processo sério. Não é a forma boa nem de iniciar um processo de revisão constitucional nem a forma boa de fazer o debate orçamental que devia ser neste momento central. Esta é uma manobra que desvia as atenções daquilo que é a decisão mais importante para o país que é situação da perda de salário líquido”, condenou.