O filme “Crimes do Futuro”, de David Cronenberg, abre esta quinta-feira o Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST), numa edição que terá uma retrospetiva do cinema de Sérgio Tréfaut e a presença da ativista norte-americana Angela Davis.

Segundo a organização, o realizador canadiano David Cronenberg estará esta quinta-feira na antestreia de “Crimes do Futuro”, no Teatro Tivoli, em Lisboa.

A programação da 16.ª edição estender-se-á até ao dia 20, com várias antestreias nacionais, entre as quais os filmes “Os Fabelmans”, de Steven Spielberg, “Armageddon Time”, de James Gray, “White Noise”, de Noah Baumbach, “Decision to leave”, de Park Chan Wook, “Master Gardener”, de Paul Schrader, e “Nostalgia”, de Mario Martone.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nação Valente”, de Carlos Conceição, e “Vadio”, primeira longa-metragem de Simão Cayatte, também serão mostrados no festival, assim como uma retrospetiva do cinema de Sérgio Tréfaut, incluindo o mais recente filme “A Noiva”.

Este ano, o festival propõe uma reflexão sobre prisões, com um programa intitulado “Romper as Grades”, no qual estará presente a ativista e ensaísta norte-americana Angela Davis, autora de obras como “A Liberdade é uma Luta Constante” e “As Prisões Estão Obsoletas?”.

O ator e produtor norte-americano John Malkovich apresentará o espetáculo “The Infamous Ramirez Hoffman”, a partir de textos do escritor Roberto Bolaño.

Entre os convidados anunciados estão os realizadores Abel Ferrara, Aleksandr Sokurov, Cristi Puiu, Darezhan Omirbayev, Stephen Frears e Jerzy Skolimowski, a produtora Ewa Piakowska e os atores Alicia Vikander e Michael Fassbender.

O festival fecha com o documentário “All the Beauty and the Bloodshed”, da realizadora norte-americana Laura Poitras, sobre a artista Nan Goldin, que lhe valeu o Leão de Ouro este ano em Veneza.

O LEFFEST reparte-se pelo cinema Nimas e Teatro Tivoli, em Lisboa, e pelo Centro Cultural Olga Cadaval e MU.SA — Museu das Artes, em Sintra.

Leia também: