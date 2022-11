A REN registou, nos primeiros nove meses deste ano, um resultado líquido de 81,4 milhões de euros, um aumento de 19,1% em relação a igual período de 2021, adiantou a empresa, em comunicado.

“Foram decisivos o contributo positivo do EBIT [resultado antes de juros e impostos] (+11,5 milhões de euros) e a melhoria dos resultados financeiros (+5,3 milhões de euros), apesar do aumento nos impostos pagos, especialmente a CESE (+1 milhão de euros)”, disse a empresa, na mesma nota.

Por outro lado, a empresa registou “um aumento do EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] de 5,1% (+17,5 milhões de euros), para 360,9 milhões de euros, que resultou sobretudo do crescimento do EBITDA doméstico (+12,5 milhões de euros), reflexo de uma maior remuneração dos ativos e do OPEX (+16,4 milhões de euros)”, destacou.