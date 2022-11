A UTAO indicou esta quinta-feira que o Ministério das Finanças irá centralizar 3.163 milhões de euros de despesa, naquele que é o valor mais elevado em sete anos, com as cativações a representarem a maior fatia.

Na análise final à proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) entregou neste dia no parlamento, os técnicos assinalam que a dotação programada para os instrumentos convencionais de controlo da despesa ascende a 3.163 milhões de euros.

“É o valor mais elevado desde 2015, o que traduz uma maior centralização da despesa e um aumento do poder discricionário do Ministério das Finanças (MF)”, refere.

Destes 3.163 milhões de euros, a dotação provisional cifra-se em 814 milhões de euros, a reserva orçamental em 363 milhões de euros, as cativações em 1.242 milhões de euros e as dotações centralizados em 745 milhões de euros.

Os técnicos que dão apoio aos deputados assinalam que as cativações passam a representar, em 2023, o instrumento mais importante de controlo da despesa, com um peso de 39,3% no total, seguidas da dotação provisional (25,7%), dotações centralizadas para fins específicos (23,6%) e reserva orçamental (11,5%).

A UTAO sublinha, ainda, que 2022 “marcou o regresso a um nível elevado de cativações, acentuando-se esta tendência em 2023”.

“Em 2023 as cativações previsionais ascendem a 1.242 milhões de euros e representam 1,1% da despesa efetiva, constituindo o valor nominal mais elevado desde 2017”, refere o relatório, que sublinha que a dotação provisional atinge o valor mais elevado desde 2015, ainda que parte significativa será destinada a despesas com o pessoal, o que, diz a UTAO, “é contrário à sua finalidade legal”.

Ainda assim sustenta que no próximo ano irá diminuir “o conjunto das dotações centralizadas geridas pelo MF, o que constitui uma medida de transparência orçamental”.

UTAO. Há progressos na transparência orçamental, mas rigor pode ser maior

A UTAO destacou os progressos na implementação da Lei de Enquadramento Orçamental e na transparência orçamental, mas considerou que existem aspetos a melhorar quanto ao rigor da informação.

Na análise final à proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) refere que “merecem saudação os progressos recentes na implementação da Lei de Enquadramento Orçamental”.

A entidade liderada por Rui Nuno Baleiras considera, no relatório entregue neste dia ao parlamento, que existem aspetos positivos a assinalar na transparência orçamental.

“Após o progresso em abril, no processo legislativo anterior, o Ministério das Finanças (MF) voltou a disponibilizar em tempo útil quase toda a informação complementar que a UTAO lhe solicitou para melhor poder analisar tecnicamente a POE/2023”, refere.

A UTAO assinala a disponibilidade, referindo que “o comportamento dos serviços do MF não foi assim nos três anos anteriores”.

“Saúda-se, pois, a alteração de conduta e deseja-se a continuação deste novo registo, a bem do esclarecimento dos cidadãos e do órgão parlamentar de soberania. Também o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social merece elogio por ter entregue à UTAO e, portanto, ao parlamento os dados que aquela lhe solicitara 24 horas antes”, indica.

Ainda assim considera que continuam “aspetos importantes a melhorar quanto à transparência e ao rigor da informação orçamental”.

Entre estes contam-se maior preparação do Quadro de Políticas Invariantes, enviado à Assembleia da República e a informação sobre o pacote de apoio à fatura energética das empresas ser “muito pobre sobre as suas implicações orçamentais e deixa questões económicas importantes sem resposta”.

Também maior informação sobre o Novo Banco e a TAP são identificados, alertando ainda “para a reiterada ausência de metas nas medidas de política orçamental em termos de resultados ou impacto em indicadores de qualidade e a quase inexistência de avaliação da execução das medidas”.