António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, considera que António Costa tem de responder às acusações de Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal, que garantiu, em livro, que o primeiro-ministro o pressionou a proteger Isabel dos Santos.

“António Costa deve dizer se e porque interferiu junto de uma instituição independente para manter Isabel dos Santos. É uma situação demasiado grave. Tem de responder se interferiu, se teve um contacto para deixar intocável Isabel dos Santos”, afirmou o social-democrata.

António Leitão Amaro reagia assim as revelações de Carlos Costa no livro O Governador, da autoria do jornalista do Observador Luís Rosa, que, apesar de ainda não ter ido para as bancas, já teve uma pré-publicação no Observador.

Nesse livro, antecessor de Mário Centeno conta que, durante um período particularmente delicado com entre Isabel dos Santos e o Banco de Portugal, o primeiro-ministro terá dito que “não se pode tratar mal a filha do Presidente de um país amigo de Portugal”.

Minutos antes de António Leitão Amaro falar, o primeiro-ministro fez saber que ia processar o ex-governador do Banco de Portugal pelas declarações que fez, alegando que punham em causa o seu “bom nome, honra e consideração”.