“Um Sonho em Paris”

Depois de Angela Lansbury num telefilme de 1992, cabe agora a Lesley Manville interpretar esta nova adaptação do livro “Mrs. Harris Goes to Paris”, de Paul Gallico. Ela é Ada Harris, uma bondosa viúva e mulher-a-dias que vive na Londres dos anos 50. Fascinada pelo deslumbrante vestido Dior que viu numa das casas onde trabalha, a Sra. Harris começa a economizar para ir a Paris comprar um igual para ela. E uma vez lá, não só muda a vida de todos aqueles que encontra, como ajuda a casa Dior a recuperar da crise em que se encontra. Realizado por Anthony Fabian e contando também com Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Alba Baptista e Jason Isaacs, “Um Sonho em Paris” é um filme assumida e gostosamente anacrónico e escapista, como é já muito raro vermos nos nossos dias.

“Toda a Gente Gosta de Jeanne”

A realizadora francesa Céline Devaux assina aqui a sua primeira longa-metragem, uma comédia passada em Lisboa, e capta bem a nova face da cidade, entre a maré alta do turismo e a febre da construção e renovação de edifícios. Blanche Gardin é a Jeanne do título, uma empresária quarentona cujo fracasso de um projeto no campo da ecologia marinha a deixou sem um cêntimo e sem saber para onde se virar, e que vem a Lisboa para vender o apartamento da mãe, que morreu. Chegada à cidade, Jeanne continua a hesitar sobre o que fazer, seja no que respeita à casa, seja quanto aos avanços de um amigo oportunista e excêntrico que reencontrou. Apesar de ter os seus bons momentos e de recorrer à animação com piada e imaginação, a fita acaba por se ressentir dessa constante indecisão da personagem principal.

“Black Panther: Wakanda para Sempre”

A continuação de “Black Panther” é realizada mais uma vez por Ryan Coogler (também co-autor do argumento), mas já não conta com a personagem principal, T’Challa/Black Panther (Chadwick Boseman), que morreu trágica e inesperadamente. A ênfase de “Wakanda para Sempre” é posta nas mulheres do reino, em especial na rainha Ramonda (Angela Bassett). Juntamente com outras personagens do filme original, e contando com a ajuda de velhos e novos amigos, e das Dora Milaje, elas lutam para proteger o reino de Wakanda da intervenção das potências mundiais e de perigosos inimigos que se vão manifestar, na sequência do desaparecimento do monarca. Também com Lupita Nyong’o e Martin Freeman.

“Uma Bela Manhã”

O novo filme de Mia Hansen-Love após a “Ilha de Bergman” é este “Uma Bela Manhã”, com Léa Seydoux no papel de Sandra Kienzler, uma mãe solteira e tradutora que cria a filha de oito anos num pequeno apartamento parisiense, enquanto procura um lar adequado para o pai. Este é um ex-professor de Filosofia (Pascal Greggory), divorciado da sua mãe (Nicole Garcia), e que sofre de uma doença neurodegenerativa que já não lhe permite viver sozinho. No meio de todo o afã e tristeza, há uma única consolação para Sandra: o reencontro com Clément (Melvil Poupaud), um amigo que não via há muito e do qual se torna amante, apesar de ele ser casado e ter um filho. “Uma Bela Manhã” foi escolhido pelo Observador como filme da semana e pode ler a crítica aqui.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Leia também: O filme da vida dos Football Leaks