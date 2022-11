Em atualização

Rui Tavares, deputado único do Livre, revelou que “a votação do Livre [no Orçamento do Estado] foi clara, embora não tenha sido tão pública: abstenção na generalidade e se nada mudar [vai] contra na votação na especialidade”. O fundador do Livre considera ainda que se o Governo mudasse a “estratégia orçamental”, e a tornasse focada numa política social, seria possível um voto a favor.

“Alguma prudência orçamental não é errada”, sublinhou o deputado único, enquanto notou que é preciso “distinguir entre um orçamento numa época inflacionária e orçamentos em época de crescimento na Europa”, e comparando este documento aos que foram aprovados por Bloco de Esquerda e PCP e deixando claro que esta estratégia do Governo tem “alguns riscos”.

Sobre o passe ferroviário que o Livre decide, Rui Tavares realçou que é preciso ajudar no que “mais custa às pessoas e a ajudar a abandonar o automóvel”. Depois de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, deixar claro que não é possível levar a cabo esta proposta pela falta de meios, Rui Tavares notou que “é realista de uma forma faseada”, insistindo que é necessário olhar para o passe nacional como se olha para o interrail.

Num olhar para o passado e tendo em conta a abstenção no Orçamento do Estado 2022, Rui Tavares foi perentório: “Se virmos que o que conseguimos em 2022 não foi cumprido isso influencia o voto final [neste documento].”

Relativamente à proposta do Livre sobre a violência doméstica, que foi aprovada, em que as vítimas passam a poder pedir o subsídio de desemprego após passar por uma dessas situações, o deputado alertou que deve estar “em vigor o mais depressa possível”. “Seria falhar às vítimas de violência doméstica. Não me passa pela cabeça que se possa falhar num compromisso deste ano.”

No programa 3 C (casa, conforto e clima), Rui Tavares considera que se deve ir “por partes” para resolver um flagelo em Portugal, em que se morre de frio. “Continuo insatisfeito porque o problema não se vai resolver de um dia para o outro”, frisou, mas enalteceu que o Governo está a cumprir com o que se comprometeu” e está a “implementar” a medida.