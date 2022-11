Sébastien Ogier é o primeiro líder do Rali do Japão

Ogier concluiu os 2,75 quilómetros da especial desenhada em Kuragaike Park com o tempo de 2.07 minutos e torna-se o 1º líder do Rali do Japão na 13.ª e última prova do Campeonato do Mundo.