Já estão à venda os calendários dos Bombeiros Australianos para 2023, que celebram este ano o 30.º aniversário da iniciativa solidária. Ao longo das últimas três décadas, foi possível angariar vários milhões de dólares com o valor das vendas, que foram revertidos para apoiar investigações científicas de melhores métodos para tratar crianças a recuperar de queimaduras graves. Os fundos recolhidos pelos calendários também já apoiaram no passado refúgios de animais e a organização Australian Wildlife — causas que a organização planeia continuar a apoiar.

Este ano, os Bombeiros Australianos lançaram seis edições do calendário. Em quatro delas, podemos vê-los de tronco nu a posar junto a animais: uma dedicada aos cavalos, outra aos gatos, outra aos cães e uma última que mistura várias espécies, dos koalas às cabras bebés. A versão clássica — isto é, apenas com os bombeiros — está de volta, mas também há uma novidade inédita: pela primeira vez, resolveram vestir-se de ganga para uma versão especial “denim”.

Os calendários dos Bombeiros Australianos estão à venda no site oficial da iniciativa, com envios para vários países do mundo (incluindo Portugal). Custam 14,88€, valor a que acrescem 4,43€ de impostos e 4,37€ de envio. O total fica 23,68€. Veja as fotos das várias edições para 2023 na fotogaleria.