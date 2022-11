“Bem-vindos à página de Twitter da Federação de Atirar o Turbante.” É com esta descrição que a federação se apresenta na sua página satírica. Antes de ganhar nova vida, a 10 de novembro, a página do Iran Turban Throwing Federation não publicava desde 2018. Mas agora, os protestos no Irão ganharam nova forma, que os jovens encaram como um jogo, mesmo que a sua vida esteja em risco. Passar por um mulá (clérigo islâmico) e atirar-lhe o turbante ao ar é mais um meio de os iranianos se manifestarem contra o regime. Os vídeos enchem a internet e a Federação de Atirar o Turbante criou prémios para os melhores competidores.

Retirar o turbante a um homem islâmico é proibido. No domingo passado, a maioria dos membros do Parlamento iraniano pediu à justiça que aplicasse a pena de morte aos manifestantes que protestam contra a República Islâmica. Estas pessoas são “inimigos de deus” e, como tal, merecedores da pena de morte, defenderam num comunicado.

No Irão, desde a morte de Mahsa Amini em setembro, uma jovem iraniana curda de 22 anos, que os protestos aumentaram de intensidade. A violência da repressão policial já fez mais de 200 mortos entre os manifestantes, entre eles mais de 40 crianças.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

The selected two-person team of Mazandaran Revolutionary Youth – category of Turban Throwing with Slap, which is currently under consideration to be added in the competition. @iatf_official#TurbanThrowing #TurbanTossing #IATF pic.twitter.com/mim2ZQgvTW — Turban Throwing Federation | فدراسیون عمامه پرانی (@IATF_en) November 10, 2022

Mahsa Amini foi detida pela chamada polícia da moral por estar a usar o seu véu islâmico de forma incorreta. Terá sido violentamente espancada e acabou por morrer no hospital, depois de dois dias em coma. Desde então, cada vez mais mulheres andam sem hijab, cujo uso é obrigatório, e cortam o cabelo como forma de protesto. Muitos véus islâmicos têm sido queimados nas manifestações.

Segundo o Iran International, os defensores de atirar turbantes dizem ser altura de os mulás perceberem como se sentem as iranianas que há 40 anos se sentem inseguras em relação à sua aparência.

Só se os mulás fossem violentamente detidos na rua, levados para centros de detenção para serem humilhados e maltratados, é que perceberiam como as mulheres têm sido tratadas pela polícia da moral, que zela pelos bons costumes islâmicos e pelo rigoroso código de indumentária, argumentam os defensores do ataque aos turbantes.

4)

The young Iranians have started a new social media challenge! Let’s remove the turban. I have spoken with many of them they say that the Mullahs in Iran think that they are untouchable and they killing our classmates every day, this is how we can show oranger.#MahsaAmini pic.twitter.com/smHZIxOWMF — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) November 3, 2022

Masih Alinejad, jornalista iraniana que vive exilada, tem publicado muitos dos vídeos no Twitter. Depois de falar com alguns dos jovens que protestam atirando turbantes ao ar, Masih Alinejad escreveu que o que lhe foi confidenciado é que esta é a forma de “mostrarem a sua revolta” contra os mulás “que se consideram intocáveis e matam estudantes todos os dias”.

The young Iranians have started a new social media challenge! Let’s remove the turban. I have spoken with many of them they say that the Mullahs in Iran think they are untouchable & they kill students every day, this is how we show our anger.#MahsaAmini pic.twitter.com/De32BIUt4m — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) November 5, 2022

À medida que atirar o turbante se torna cada vez mais popular, alguns iranianos começaram a usar lenços ou elásticos para tornar mais difícil que o seu turbante lhes seja arrancado. Essa imagens também já começaram a chegar à internet e são alvo de piadas.