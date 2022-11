Maria Falcão conheceu Matthieu Douziech em 2013, quando ambos trabalhavam na L’Oréal. Quis o destino que, apesar de não ter o “perfil típico de quem trabalha em recursos humanos há muito tempo”, no início deste ano a portuguesa começasse a ocupar o cargo de CEO do Harpoon, empresa da área do recrutamento que o francês fundou em 2016.

Com um percurso profissional em marketing e gestão, Maria Falcão passou por um fundo de investimento da Sonae em que startups tecnológicas, digitais e escaláveis era incubadas. Porém, confessou, em entrevista ao Observador, que não se identificava “com o core do negócio”. “Trabalhávamos retalho têxtil. Existe muito a preocupação hoje em dia com a sustentabilidade e eu, de facto, assistia ao desperdício e assistia a uma operação talvez pouco ágil”, acrescentou.

Desta forma, “não é segredo” que Maria Falcão foi candidata ao Harpoon quando procurava um novo desafio. “Há um dia” em que acabou por lhe ser oferecido cargo de CEO e assegurou a sucessão a Matthieu Douziech. O Harpoon foi criado pelo francês, mas é uma empresa lusa “desde o início” porque o fundador se “apaixonou” pelo país e também por uma portuguesa.

