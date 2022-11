Jorge Nuno Pinto da Costa está outra vez na mira do Ministério Público (MP). De acordo com a Visão, MP e Autoridade Tributária terão realizado no início desta semana buscas em vários pontos da cidade do Porto, no âmbito da Operação Prolongamento, uma investigação judicial que incide sobre os negócios do presidente do FC Porto.

Ao que tudo indica estarão em causa uma série de negócios imobiliários concretizados entre Pinto da Costa e um dos sócios do grupo que detém, entre outras sociedades, a cadeia de lojas “Hôma” que sucedeu ao “DeBorla”. As diligências, conduzidas pela procuradora Joana César de Campos, terão incidido na casa do empresário e sociedades por si controladas.

A Operação Prolongamento, recorde-se, nasceu da Operação Cartão Vermelho, que tem como principal arguido Luís Filipe Vieira. Este processo visa ainda nomes como os administradores da SAD do FC Porto, Adelino Caldeira e Fernando Gomes, e vários agentes desportivos, entre eles Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente portista, e o empresário desportivo Pedro Pinho (recentemente condenado por agressão a um jornalista). Não há até ao momento arguidos constituídos.

O Ministério Público já tinha efetuado buscas no âmbito do processo em setembro de 2021. Na altura, alegou que agentes como Pinho e Pinto da Costa (o filho) “acordaram com Jorge Nuno Pinto da Costa em desenvolver um esquema a gerar proveitos indevidos na esfera do referido dirigente, agentes e sociedades conexas“. Agindo como intermediários em negócios como a assinatura de contratos-promessa de compra e venda de apartamentos, estes agentes terão aceitado “devolver aos dirigentes do mesmo clube, designadamente a Jorge Nuno Pinto da Costa, parte dos montantes cobrados pela sua intervenção como intermediários nesses negócios”. Algumas destas verbas seriam depois investidas na compra de apartamentos, suspeita a investigação.

Sobre o empresário Pedro Pinho, segundo a referida revista, o MP suspeita que este era frequentemente chamado a “realizar pagamentos de despesas não documentadas no alegado interesse” do FC Porto, bem como atribuições para a esfera pessoal Pinto da Costa. Neste último caso, o procurador esclarece que as suspeitas se prendem com a “forma” como o empresário conferia ao presidente portista “direitos sobre imóveis”, os quais poderão passar pela cedência de posições contratuais sobre, por exemplo, contratos de compra-venda.