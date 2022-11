Siga aqui o nosso liveblog da guerra da Ucrânia

A polícia de Nova Jérsia admitiu ter conduzido buscas ilegais em instalações alegadamente ligadas ao oligarca Roman Abramovich. Documentos a que Reuters teve acesso mostram que as autoridades concordaram pagar danos e pedir desculpa ao milionário russo.

Depois das tropas russas invadirem o território ucraniano, a 24 de fevereiro, Abramovich foi um dos russos sancionados, devidos às suas ligações ao Presidente russo. No dia 12 de abril, um tribunal de Nova Jérsia congelou bens do oligarca no valor de 7 milhões de dólares e a polícia realizou buscas a instalações que se suspeitava estarem ligadas ao oligarca, confiscando vários documentos.

Advogados que representam as empresas ligadas às propriedades que foram alvos de buscas contestaram a legalidade dos documentos e as autoridades deram-lhes razão, confirmando que os “mandatos de busca foram obtidos ilegalmente”, refere um documento que a Reuters obteve. A polícia garantiu que todas as cópias dos documentos confiscados já foram destruídas, aceitaram pagar danos e emitir um pedido de desculpa a Abramovich.

Um porta-voz do oligarca confirmou que o pedido de desculpa já chegou, bem como a indemnização, sem contudo revelar o valor em questão, refere o The Telegraph. “O senhor Abramovich sempre agiu de acordo com a lei. Estamos satisfeitos que a polícia tenha concedido em relação às buscas ilegais e infundadas”, afirmou.

O jornal britânico refere que Abramovich chegou a considerar mudar-se para Nova Jérsia em 2018, algo que não chegou a acontecer porque o governo britânico recusou renovar o seu visto.

Por agora não é claro se a anulação das buscas terá impacto nas sanções impostas ao oligarca, que tem cidadania portuguesa. Abramovich também foi sancionado pela União Europeia e pelo Reino Unido.

O governo britânico descreveu-o como um “oligarca pró-russo”, que está envolvida com o Presidente russo, a “pessoa que está envolvida na destabilização da Ucrânia, ameaçando a integridade territorial, soberania e independência do país”.