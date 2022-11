Os socialistas reuniram-se na hora mais quente dos últimos tempos da maioria, mesmo logo depois da saída de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro acusado de prevaricação. O caso ficou resumido ao crítico de serviço — com o restante partido a atacá-lo –, mas a revisão constitucional parece um jogo em que o PS de António Costa não quer perder pontos por falta de comparência, até porque a sua maioria é decisiva. Os socialistas avançam, mas pouco convencidos e coesos sobre o que deve mudar no Texto Fundamental.

A única voz que se ouviu contra a posição do PS sobre Miguel Alves, na reunião da Comissão Política Nacional do partido onde Costa entrou a justificar a perda do elemento que foi buscar há apenas dois meses para a coordenação política do Governo, foi mesmo a de Daniel Adrião. O representante da corrente interna crítica da atual direção falou no caso e na ausência de uma reflexão interna sobre o que acabara de acontecer, mas ficou a falar sozinho.

Na sala da sede nacional do partido, em Lisboa, foi criticado por alguns socialistas por tocar no tema. O que é certo é que saída de Miguel Alves retirou pressão da reunião da noite e aliviou o líder António Costa, deixando os socialistas mais tranquilos. Um alto dirigente notou mesmo que, antes da demissão, o partido estava mais “inquieto” sobre este mesmo tema.

