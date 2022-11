O restauro dos cerca de 54 mil azulejos que revestem o exterior do edifício-sede da Fundação Cupertino Miranda, em Vila Nova de Famalicão, vai ser inaugurado no sábado, anunciou o município.

Em comunicado, o município acrescenta que a intervenção arrancou em julho de 2021 com o objetivo de preservar a memória e história daqueles azulejos, da autoria de Charters de Almeida.

“Com um orçamento global na ordem dos 500 mil euros, a obra contou com um apoio municipal de 150 mil euros”, refere ainda o município.

Para a intervenção, a Fundação Cupertino de Miranda contou com a empresa Signinum e com o apoio científico do Instituto Politécnico de Tomar e Universidade de Aveiro.

A intervenção foi acompanhada pelo artista que em 1968 concebeu os azulejos, João Charters de Almeida.

“Estou no céu. Se existe céu, eu estou lá”, referiu o autor, em outubro de 2021, durante uma visita à intervenção, manifestando-se orgulhoso por ver a sua obra requalificada com respeito pelo desenho original.

Recordou o “grande sobressalto” que teve quando Cupertino de Miranda lhe encomendou a obra e as “muitas noites sem dormir” que passou na altura, mas não escondeu o orgulho que sente por constatar que a sua criação continua a ser admirada e respeitada.

Em causa estão 10 painéis, quatro dos quais na torre da sede da fundação e seis ao nível do rés-do-chão, que perfazem um total de cerca de 54 mil azulejos, pintados há 53 anos de acordo com o “risco” de Charters de Almeida.

Volvido mais de meio século, e perante as condições de degradação dos painéis, a Fundação Cupertino de Miranda decidiu, com o apoio da Câmara de Vila Nova de Famalicão, avançar com a recuperação integral dos azulejos.

“Consideramos que este é o momento mais oportuno para este restauro, tendo em conta a renovação profunda da praça do centro histórico da cidade, que tem o objetivo de tornar Vila Nova de Famalicão uma cidade mais moderna, funcional e com uma nova oferta para os seus cidadãos e visitantes”, referiu a fundação, em comunicado emitido em outubro de 2021.

Entretanto, a fundação lançou a campanha “Azulejos com Memória”, através da qual todos puderam deixar “a sua marca” no restauro dos painéis.

Os interessados contribuíram com 10 euros, sendo o seu nome inserido num azulejo que vai ficar numa espécie de memorial na sede da fundação.

