Foi apenas uma vitória que quebrou uma longa série de invencibilidade dos azuis e brancos nas provas nacionais mas representou mais do que isso: quando o Benfica venceu o FC Porto na Luz para a Liga, o trajeto de sucessivos triunfos consecutivos dos dragões nos clássicos acabaria por sofrer uma inversão. No encontro seguinte, na Invicta, o conjunto de Magnus Andersson até voltou a ganhar (quase carimbando a vitória no Campeonato), mas os encarnados voltaram a ser melhores nas meias da Supertaça, ganhando ao rival no prolongamento. Agora, com maior pressão dos visitados que perderam com o Águas Santos na primeira jornada, encontravam-se de novo em mais um teste ao real momento dos portistas.

“Este é sempre um jogo especial, um clássico é diferente. Por tudo o que envolve, até pela atmosfera criada pelos adeptos, é um jogo diferente. A responsabilidade é maior mas tentamos encarar este jogo como encaramos todos os outros. Vai ser um duelo entre duas equipas de grande qualidade e é difícil prever o vencedor. Acredito que poderemos ter mais sucesso se entrarmos unidos, com boa comunicação e foco na defesa. É uma das nossas armas e a chave para uma possível vitória. O Benfica tem uma equipa muito completa mas acredito que o segredo será aquilo que podemos controlar: boa defesa e eficácia na finalização”, tinha destacado Leonel Fernandes antes do jogo em declarações ao Porto Canal.

“Nesta época eles começaram com alguns percalços. Perderam connosco na Supertaça, depois foram derrotados na primeira jornada do Campeonato e na Liga dos Campeões têm tido jogos muito difíceis mas vão jogar em casa e contra nós dão sempre tudo. Temos de jogar com a cabeça fria. Tivemos alguns dias de descanso, algo que não tínhamos há algumas semanas. Tem sido intenso, com muitos desafios e viagens e agora tivemos uma semana para preparar a partida. Se queremos continuar em cima, temos de ganhar. A defesa e os guarda-redes podem fazer a diferença”, referira o ponta Jonas Källman à BTV.

O Benfica até perdeu o último jogo da Liga Europeia em casa com o Goppingen e não conseguiu chegar às meias da Super Globe mas está a ter uma temporada de consolidação depois da conquista histórica da Liga Europeia na última época, somando por vitórias os encontros realizados no Campeonato. Já o FC Porto, que tem feito um ano muito aquém na Champions com seis derrotas noutros tantos encontros, tinha esse peso da derrota na Maia com o Águas Santas a abrir, perdendo margem de manobra nos jogos grandes. E os dragões não vacilaram, vencendo em casa, anulando o atraso para o rival e permitindo que o Sporting, que nesta jornada vai receber o Póvoa, se possa isolar a duas semanas do clássico em Alvalade.

O encontro começou equilibrado, com os encarnados a terem até as primeiras vantagens, mas a primeira parte ficou marcada por dois períodos de eclipse ofensivo do Benfica aproveitados da melhor forma pelos azuis e brancos: no primeiro, o FC Porto conseguiu fazer um parcial de cinco golos sem resposta, virou de 2-4 para 7-4 mas permitiu a reaproximação dos visitantes que contaram com boas intervenções de Sergey Hernández; no segundo, com Diogo Branquinho em destaque, os dragões dispararam de 13-13 para 18-13, chegando ao intervalo na frente por 19-14. O ponta internacional português era um dos melhores marcadores com quatro golos, tantos como o lateral Jack Thurin e o pivô português Alexis Borges.

A segunda parte começou com o FC Porto a chegar a uma vantagem máxima de sete golos de diferença (21-14) mas o jogo estava longe de se encontrar fechado, com o Benfica a entrar nos últimos 20 minutos com apenas três golos de atraso depois de um parcial de 6-2 nesse período da partida. O técnico portista pediu uma pausa técnica, Sebastian Frandsen entrou para a baliza dos dragões e a equipa conseguiu suster aquela que estava a ser um boa reação dos encarnados, mantendo sempre a vantagem nos três/quatro golos até ao 33-29 final. Jack Thurin e Djordic foram os melhores marcadores com sete golos, seguidos de Alexis Borges e Rui Silva (ambos com seis), outro dos elementos importantes para o triunfo dos visitados.