Está cansado da sua cadeira de escritório, que o obriga a levantar-se cada vez que necessita de ir buscar uma fotocópia ou um café e nem o ajuda quando tem de carregar uma série de documentos para a próxima apresentação? Então, saiba que a Volkswagen está solidária com as suas necessidades e criou a cadeira de escritório ideal para si.

A responsabilidade de conceber e produzir esta super cadeira pertenceu à divisão de Veículos Comerciais da Volkswagen na Noruega. À primeira vista, parece uma cadeira de escritório como qualquer outra, mas um olhar mais atento levanta suspeitas assim que reparamos na iluminação inserida nos apoios de braços, uma espécie de assinatura luminosa, ou no cinto de segurança.

Além de possuir um motor eléctrico que lhe permite atingir 20 km/h, alimentado por uma bateria que assegura uma autonomia de 12 km entre recargas, o que num escritório acreditamos que dará para um mês de deslocações dentro das instalações, esta criação da VW (denominada apenas The Chair) está ainda equipada com bola de reboque, para puxar um carrinho para transportar dossiers e até o economato inteiro, e com câmara de marcha-atrás e sensores a 360º.

Existe também um ecrã digital para informar o utilizador sobre o que se passa com a The Chair, em termos de estado de carga, distância percorrida ou eventuais avarias ou necessidades. Mas a má notícia a que nos referimos logo no início é que, por muito que esteja interessado nesta cadeira de escritório motorizada, nunca a poderá adquirir. O modelo que vê nas fotos é exemplar único e não está prevista a produção de outros. Portanto, se já estava a pensar nas animadas corridas de cadeiras no escritório, vai ter de procurar outro “veículo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR