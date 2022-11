Um dos fundadores dos The Clash, Keith Levene, morreu este sábado, aos 65 anos, em sua casa em Norfolk. De acordo com a BBC, o guitarrista foi diagnosticado com cancro no fígado, há dois anos, mas não foi confirmado que a sua morte esteja relacionada com esta doença.

Na década de 70, Keith Levene fundou a banda inglesa The Clash com Paul Simonon, baixista, e com Mick Jones, também guitarrista. Aliás, na década de 70 e de 80, os The Clash eram a banda punk mais famosa do mundo. Mais tarde, Keith Levene repetiu a história, fundando e sendo guitarrista dos Public Image Ltd.

Os Clash deram apenas um concerto em Portugal, em 1981, quando a banda não era ainda muito conhecida por cá. Atuaram no Dramático de Cascais e foram os Táxi que fizeram a abertura do concerto.

Leia também: